Общество

Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений суда

Общество 07.11.2019 17:26
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07.11.2019 17:26


Комитет строительства Волгоградской области в четвертый раз оштрафован за неисполнение решения суда о предоставлении гражданке А. жилого помещения по договору социального найма. Как сообщает ИА "Высота 102", Центральный районный суд оставил без изменения постановление заместителя старшего судебного пристава Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Волгоградской области, в соответствии с которым комитет строительства признан виновным в совершении административного правонарушения. Штраф определен в размере 70 тысяч рублей. 
Чиновники просили постановление отменить, а производству по делу прекратить. Они пояснили, что предоставить гражданке квартиру не могут по объективным причинам. Невозможность исполнить решение суда чиновники объяснили отсутствием предложений от продавцов квартир на рынке недвижимости в Волгограде. Профильный комитет пытался убедить суд в том, что систематически проводит мониторинг рынка недвижимости Волгоградской области на наличие подходящих жилых помещений, пишет письма главам муниципальных образований, строительным организациям и предпринимателям, публикует в СМИ информацию о проводимых закупках, но все безрезультатно - предложений от продавцов квартир нет. Чиновники ищут жилые помещения с отделкой площадью от 28 до 36 кв.м. и цене не более 31 100 рублей за квадратный метр, а с апреля 2018 года уже по цене 32 966 рублей за 1 кв.м. Однако суд эти доводы не убедили. Постановление пристава признано законным и обоснованным.
Согласно материалам дела, решение суда о возложении на комитет строительства обязанности предоставить гражданке жилое помещение по договору социального найма вступило в силу еще 28 декабря 2017 года. С тех пор в адрес профильного комитета приставы неоднократно направляли требования о необходимости исполнить решение суда. Уже трижды комитет строительства привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 30, 50 и 60 тысяч рублей по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). 
Отметим, что из-за дефицита однокомнатных квартир на рынке недвижимости в Волгоградской области недавно провалились аукционы на покупку 33 квартир для жителей аварийных домов. Как сообщала "Высота 102", на аукционы не было подано ни одной заявки. В требованиях заявлялись однушки площадью не менее 32 квадратных метров за 1 миллион 344 тысячи рублей.   

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