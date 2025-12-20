



Освобождение Царицына в Гражданскую войну, выявление контрреволюционеров в годы сильнейшего голода, добыча ценной информации во время Великой Отечественной войны, а также поиски шпионов и экстремистов в уже мирном городе. История органов внутренней безопасности России сложена из сотни значимых для страны эпизодов. О появлении НКВД, работе КГБ и современной службе сотрудников ФСБ – в материале ИА «Высота 102».

20 декабря в России отмечают День работника органов безопасности России. В 1917 году в этот день Совет народных комиссаров издал декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии, главной миссией которой стала борьба с контрреволюцией и саботажем. За годы своего существования организация не раз меняла название – в 1934-м ее переименовали в Главное управление государственной безопасности при НКВД СССР, в 1946-м – в Министерство государственной безопасности Советского союза, а в современной России на основе КГБ были созданы новые спецслужбы.

Гражданская война и бандитизм в голодающем городе

В начале 1918 года Царицын буквально наводнили представители различных организаций и группировок. Меньше чем за год – с июня 1918-го по май 1919 года - белогвардейцы четыре раза штурмовали Царицын. Очередная попытка, предпринятая ими после введения осадного положения, оказалась успешной - 30 июня Царицын оказался во власти «белых».

- В это время в городе по инициативе Иосифа Сталина создали окружную Чрезвычайную комиссию, - рассказывают в музее УФСБ России по Волгоградской области. – В 1918 году ее сотрудники размещались в бывших домах царицынских купцов – владельца кожевенного завода Башира Амирханова и лесопромышленника Семена Голдобина.





Окончательное освобождение Царицына от белогвардейцев и восстановление губернии в ее границах – на время часть территорий передавалась соседям из Астрахани – произошло только в январе 1920 года. Наводя в городе порядок, красноармейцы похоронили своих сослуживцев на Александровской площади, которая с этого дня стала называться площадью Павших Борцов революции.

После окончания Гражданской войны на жителей Поволжья обрушилось новое испытание. По исследованию региональной комиссии Чрезвычайного комитета, в 1921 году в Царицынской губернии голодали 36 % населения, а это без малого 390 тысяч человек. На фоне голода, который в прямом смысле подкашивал местных жителей, в Царицыне зарождались недовольства и зрели повстанческие настроения.

- Новый председатель Царицынской ГубЧК Карл Пога изменил подход по отношению к преступникам. На смену однозначному решению о расправе пришли аресты и изоляции. Во времена изнурительного голода, накрывшего все Нижнее Поволжье, сотрудники боролись не только с повстанцами, но и с бандитами, - отмечают в музее.

«Я умираю за Сталинград!»

Новая глава в истории органов госбезопасности началась с началом Великой Отечественной войны. За полгода до Сталинградской битвы в городе создали 10 стрелковую дивизию НКВД, которая несла гарнизонную службу и охраняла особо важные объекты.

- За время войны сотрудники УНКВД и бойцы 10-й дивизии НКВД не раз прославили органы безопасности нашего региона. Так, группа Ивана Петракова четверо суток удерживала район переправы 13-й гвардейской дивизии, которая выдвинулась в район Сталинграда вечером 14 сентября. Уже после войны Иван Петраков вспоминал об одном из самых трагичных эпизодов в начале Сталинградской битвы – гибели парохода «Иосиф Сталин», на котором из полыхающего города пытались вывезти детей и жен сотрудников НКВД и милиции Сталинграда. 23 августа… Не успело судно отплыть от пристани, как немцы начали массированную бомбардировку. Когда несколько бомб легло рядом с пароходом, он отошел в район завода «Красный Октябрь». Большая часть пассажиров высадилась на берег, - уточняют в музее УФСБ России по Волгоградской области.





После двух суток в лесу женщины и дети вновь погрузились на пароход – увы, но большинство из них так и не добрались до конечной цели. Уже спустя восемь километров судно повернуло в район Тракторного завода, и эвакуированные жители вновь высадились в лесу.

Замеченные пулеметчиками, мирные жители пытались найти укрытия и уберечь от огня хотя бы детей. Одни прыгали в воду и тонули, другие спускались в трюм горящего парохода. Стрельба по пассажирам теплохода прекратилась только к утру. Из тысячи горожан в живых остались лишь 75.

- Примерно метрах в ста от противника находится тот островок. На его поверхности нет никакой зелени, влажный песок, в длину он достигает примерно метров 20, а в ширину 5-7 метров. И вот на этом крохотном бивуаке наши «робинзоны», вырыв в водянистом песке своими руками ямки, в течение двух суток, израненные и голодные, раздетые, спасали свою жизнь, - писал сотрудник НКВД Иван Петраков. – Когда бойцы выносили на своих руках женщин и детей, раненый ребенок вскрикнул "Мама, больно!». Хоть и слабый, но пронзительный крик ребенка, как гром, раздался по Волге, и сразу лагерь врага ожил… Однако дело было сделано. Люди были спешно отведены в укрытие, а мы считали просто излишним отвечать на их стрельбу…»





Вместе с сотрудниками госбезопасности ценнейшую для фронта информацию добывали и простые сталинградцы. Командир медико-санитарного звена, вынесшая с поля боя десятки бойцов, а в жизни – простая 19-летняя девчонка, в 1942-м Евдокия Дмитриева была переведена в разведчицы. Девушка 14 раз уходила в тыл врага, возвращаясь с информацией о численности противника, имеющемся у него транспорте и оборонительных сооружениях. Последнее задание Дуси случилось 8 октября. По пути к своим девушка подорвалась на мине. Потеряв ноги и кисть руки, она с трудом доползла до подруги и прошептала: «… передай маме, моим подругам. Я умираю за Сталинград!».

После завершения Сталинградской битвы ни у кого из жителей не было времени на передышку. Расчищая город от трупов и работая с военнопленными, сотрудники НКВД по итогам массовых допросов составляли минные карты.

- В результате допросов было выявлено около 300 минных полей и участков, на которых немцы заложили до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин, - отмечают в музее. – Уже после окончания боевых действий сотрудники НКВД занимались поиском диверсантов и агентов, вернувшихся из немецкого плена, а также боролись с бандформированиями и многочисленными мародерами.





«Говорят, турист… ненастоящий»

В послевоенное десятилетие из-за своего географического и экономического положения Сталинград считался одним из городов с ограниченным посещением туристов. Однако его историческая значимость не позволяла закрыть город от всех делегаций.

В отстраивающийся Сталинград потянулись сотни людей из разных уголков страны. На город, где случились поистине исторические события, хотели посмотреть и иностранные гости. Правда, иногда их интересовала не только история. Точнее, совсем не она.

- 6 мая 1955 года в гостиничном номере «Сталинграда» сотрудники УКГБ обезвредили разведчиков из числа военных атташе США. При себе они имели средства радиотехнической разведки. А в июле 1960-го в СССР приехал американец Роберт Кристнер. Выпускник военной школы в оккупационных войсках Западной Германии и специалист по русскому языку, во время поездки он постоянно делал записи в блокноте, который прятал в бумажнике. Когда у сотрудников возникли подозрения, они похитили его вещи и выяснили, что с виду обыкновенный турист составлял разведывательные схемы. Доказательством его шпионажа стал пояс с вложенными в него записями и фотопленками.





После сталинградские чекисты еще не раз находили в городе излишне заинтересованных путешественников. Вместо классических мест для прогулок туристов они все чаще осматривались в районах промышленных предприятий.

«Вербовка в два клика»

В 1995 году в России образовалась Федеральная служба безопасности. Во время Чеченской войны и после ее окончания сотрудники пресекали не только незаконный оборот оружия и наркотиков, но и находили тех, кто вербовал горожан в запрещенные организации.

- В 2013 году волжанка Алена Быкова признана вербовщицей шахидок- смертниц, - отмечают в музее УФСБ России по Волгоградской области. – Увлекаясь идеологией радикального ислама, она за несколько месяцев склонила трех человек к участию в незаконном вооруженном формировании. Решением суда вербовщица отправлена в колонию общего режима на три с половиной года. Также ей показаны принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра.

В наши дни, когда предложения легкого заработка или обещания вернуть украденные мошенниками деньги за "безобидную" услугу сыплются на горожан как из рога изобилия, сотрудники ФСБ все так же выявляют опасные связи и пытаются остановить потенциальных террористов еще до момента, когда они выйдут из дома.

Фото Андрея Поручаева