В Волгограде с 1 января повысится плата за техосмотр: на сколько и для каких авто

Предельный тариф на техосмотр транспортных средств утвержден в Волгоградской области. По данным комитета тарифного регулирования, с 1 января плата индексируется в соответствии с методикой, утвержденной ФАС России, – рост не превысит показателя роста индекса потребительских цен на товары и услуги по РФ за 2024 год (1,0951). При этом операторы техосмотра могут взимать плату равную или ниже предельного уровня. Она дифференцируется по категориям транспортных средств. Так, например, максимальная цена техосмотра легкового авто с 1 января 2026 года составит 1074 руб., что на 93 руб. больше, чем годом ранее.

Напомним, в отношении легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам и использующимся в личных целях, прохождение техосмотра обязательно в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции транспортного средства и со сменой владельца (если с года изготовления транспортного средства прошло более четырех лет, включая год изготовления). В иных случаях владельцы указанных транспортных средств проходят техосмотр по желанию.

Отметим, с 1 сентября 2025 года федеральным законодательством установлена госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспортных средств в размере 500 рублей. Установленные предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств не включают размер указанной государственной пошлины — она оплачивается отдельно.



