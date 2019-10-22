В Волгограде провалились аукционы на покупку 33 однокомнатных квартир для жителей аварийных домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на аукционы не было подано ни одной заявки. Не нашлось никого, кто бы продал однушки площадью не менее 32 квадратных метров за 1 миллион 344 тысячи рублей. Согласно техническому заданию, подошли бы и квартиры на вторичном рынке жилья, правда, в домах, которым не более 10 лет. Но потенциальные продавцы так и не объявились.

В мэрии пояснили, что из 74 объявленных муниципалитетом аукционов на приобретение одно-, двух- и трехкомнатных квартир для переселяемых из аварийного жилья волгоградцев город уже приобретает 40 квартир - контракты с компаниями-победителями аукционов будут заключены в ближайшее время. Причина несостоявшихся аукционов – отсутствие на рынке однокомнатных квартир, отвечающих условиям региональной программы. "Однокомнатные квартиры пользуются особым спросом у горожан, а также значительное количество квартир, в том числе однокомнатных, были приобретены в этом году властями для обеспечения жильем разных категорий граждан. Всего до конца года городская администрация должна заключить контракты на приобретение еще более 200 квартир. В их число входят и однокомнатные квартиры. Предоставить жилые помещения муниципалитету, по условиям программы, контрагенты могут как в этом, так и в следующем году", - заверили в мэрии.