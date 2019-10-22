Общество

"Новоселье переносится": в Волгограде не нашлось однушек для 33 семей из аварийных домов

Общество 22.10.2019 17:37
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22.10.2019 17:37


В Волгограде провалились аукционы на покупку 33 однокомнатных квартир для жителей аварийных домов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на аукционы не было подано ни одной заявки. Не нашлось никого, кто бы продал однушки площадью не менее 32 квадратных метров за 1 миллион 344 тысячи рублей. Согласно техническому заданию, подошли бы и квартиры на вторичном рынке жилья, правда, в домах, которым не более 10 лет. Но потенциальные продавцы так и не объявились.
В мэрии пояснили, что из  74 объявленных муниципалитетом аукционов на приобретение одно-, двух- и трехкомнатных квартир для переселяемых из аварийного жилья волгоградцев город уже приобретает  40 квартир - контракты с компаниями-победителями аукционов будут заключены в ближайшее время. Причина несостоявшихся аукционов – отсутствие на рынке однокомнатных квартир, отвечающих условиям региональной программы. "Однокомнатные квартиры пользуются особым спросом у горожан, а также значительное количество квартир, в том числе однокомнатных, были приобретены в этом году властями для обеспечения жильем разных категорий граждан.  Всего до конца года городская администрация должна заключить контракты на приобретение еще более 200 квартир. В их число входят и однокомнатные квартиры. Предоставить жилые помещения муниципалитету, по условиям программы,  контрагенты могут как в этом, так и в следующем году", - заверили в мэрии. 


Между тем, напомним, в конце сентября чиновников Волгоградской области раскритиковали за срыв работы по заключению контрактов на переселение граждан из аварийного жилья. «Разнос» чиновникам устроило руководство фонда ЖКХ. В корпорации пригрозили,  что будут приостанавливать финансирование программ тем регионам, которые до конца 2019 года не представят реестры контрактов на 90% планового объема расселения аварийного жилья по этапу 2019-2020 годов, финансируемого с участием средств Фонда.  Председатель областного комитета строительства Юрий Чувашин тогда объяснил проблемы с запуском конкурсных процедур тем обстоятельством, что для запуска программы потребовалось изыскивать в региональном и муниципальных бюджетах дополнительные средства на покрытие разницы между нормативной и фактической стоимостью квадратного метра нового жилья. И пообещал, что конкурсные процедуры будут вот-вот запущены.  Буквально через несколько дней после разгромного видеоселектора на сайте госзакупок, действительно, появились извещения о проведении аукционов на приобретение квартир для жителей аварийных домов в Волгограде. 
Напомним, в Волгограде планировалось купить квартиры для жителей шести аварийных домов. Расселение  этих  домов должно стать  первым этапом выполнения в Волгограде региональной адресной программы  по переселению из аварийного жилья  в 2019-2025 годах. Она разработана в целях реализации  федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В рамках программы до 1 сентября 2025 года  в Волгограде должен быть расселен 251 многоквартирный дом. На эти цели Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет региону 1,5 млрд рублей. 


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