Аналитика

"Труба по всем фронтам": чиновники объяснили желание волгоградцев "валить" из региона

Аналитика 06.11.2019 17:13
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06.11.2019 17:13


Численность населения Волгоградской области в ближайшие три года продолжит свое падение. О том, что происходит с демографией в регионе, чиновники подробно рассказали в Прогнозе социальной-экономического положения области на 2020-2022 годы, сообщает ИА «Высота 102». По итогам прошлого года, среднегодовая численность населения субъекта страны составляет 2 млн 514 тысяч 400 человек.
На динамику рождаемости в ближайшие три года повлияет «возрастная структура населения в связи с демографическими показателями 1990-х годов». В ближайшие три года снижение численности населения в регионе, по прогнозам Волгоградстата, продолжится, рождаемость будет по-прежнему падать. Общий коэффициент смертности по итогам текущего года составит 13,2 умерших на 1000 человек. За январь-август 2019 года в регионе родилось 14,1 тысячи человек. Это на 10,4% меньше, чем годом ранее. Умерли – 22,3 тысячи человек, что меньше на 3%, чем за аналогичный период прошлого года.
В ближайшей перспективе миграционная убыль в регионе сохранится. Естественная убыль населения также сохранится, но ее темпы будут сокращаться. Среди главных факторов, влияющих на демографию – ситуация в экономике и экологии региона. Среди самых распространенных причин покинуть Волгоградскую область чиновники называют «стремление к улучшению качества жизни», положение дел в здравоохранении, образовании и на рынке труда. Влияет на миграционные процессы также инвестиционная привлекательность региона, возможность улучшения жилищных условий и климат. 
По итогам года миграционная убыль населения области составит -5,9 тысячи человек. В качестве одной из причин называется снижение, по решению правительства России, доли гастарбайтеров, привлекаемых в регионы. К примеру, еще год назад все 100% работников, занятых на выращивании урожая, могли быть трудовыми мигрантами. В текущем году этот показатель снизился вдвое.
Для улучшения ситуации власти намерены заниматься, в том числе, возвращением соотечественников из-за рубежа. В 2019 году планируется, что в регион из других стран переедут 1280 человек.
Консервативный вариант прогноза развития Волгоградской области подсказывает, что  в 2020 году миграционная убыль населения возрастет  (-6 тысяч человек). А к 2022 году положение дел несколько выправится (-3,9 тысячи).
Что касается размера зарплаты, которая напрямую влияет на миграционные настроения граждан, то в текущем году чиновники увидели позитивные сдвиги. По оценкам, номинальное среднемесячное начисленное жалование в регионе составит 32,8 тысячи рублей, что больше прошлогоднего показателя на 6,1%.

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