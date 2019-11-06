



Полиция ищет грабителей, которые рано утром пытались вскрыть банкоматы, расположенные в офисе на улице 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по факту покушения на совершение кражи возбуждено уголовное дело.

Установлено, что сегодня утром на пульт охраны ЧОП поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по ул. 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе. Прибывшие охранники по "горячим следам" не смогли задержать злоумышленников, которые свой преступный умысел не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам. В ходе выезда следственно-оперативной группы отдела полиции в помещении были обнаружены приспособления для вскрытия терминалов.

Специалистами Росгвардии проведено обследование обнаруженных на месте происшествия предметов, по результатам которого устройств и веществ, представляющих опасность для окружающих и жильцов дома, не обнаружено.

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.



