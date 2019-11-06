Происшествия

В Волгограде грабители совершили неудачную попытку "распотрошить" банкоматы

Происшествия 06.11.2019 12:25
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06.11.2019 12:25


Полиция ищет грабителей, которые рано утром пытались вскрыть банкоматы, расположенные в офисе на улице 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по факту покушения на совершение кражи возбуждено уголовное дело.
Установлено, что сегодня утром на пульт охраны ЧОП поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по ул. 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе. Прибывшие охранники по "горячим следам" не смогли задержать злоумышленников, которые свой преступный умысел не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам. В ходе выезда следственно-оперативной группы отдела полиции в помещении были обнаружены приспособления для вскрытия терминалов.
Специалистами Росгвардии проведено обследование обнаруженных на месте происшествия предметов, по результатам которого устройств и веществ, представляющих опасность для окружающих и жильцов дома, не обнаружено.
Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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