Экономика

От налогов зигзагами: бизнесмены Волгоградской области прячут деньги

Экономика 03.11.2019 16:26
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03.11.2019 16:26


Очередные случаи попыток предпринимателей спрятать деньги от государства выявлены в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в Городищенском районе директор ООО «Автолайт» подозревается в сокрытии доходов при наличии крупной недоимки по налогам и сборам. То есть, имея финансовую возможность погасить долги, коммерсант предпочел «уходить зигзагами» и пытаться избежать взыскания средств. Расчеты с партнерами ООО «Автолайт» производило в обход своих банковских счетов. Таким образом, ущерб бюджету составил около 2-х миллионов 900 тысяч рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело.
Всплыли на поверхность и тайные дела еще одного коммерсанта в Городищенском районе. Ранее судимый директор ООО «ПолимерБитумВолгоград» снова попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в налоговой инспекции заподозрили, что с декларациями предприятия что-то не чисто. Недавно выяснилось, что в конце 2018 года руководитель фирмы сознательно внес в таможенную декларацию недостоверные сведения, занизив налогооблагаемую базу по НДС. В результате ООО «ПолимерБитумВолгоград» был незаконно возмещен налог на сумму почти в 3 миллиона рублей, что может быть расценено как хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

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