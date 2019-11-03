От налогов зигзагами: бизнесмены Волгоградской области прячут деньги





Очередные случаи попыток предпринимателей спрятать деньги от государства выявлены в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в Городищенском районе директор ООО «Автолайт» подозревается в сокрытии доходов при наличии крупной недоимки по налогам и сборам. То есть, имея финансовую возможность погасить долги, коммерсант предпочел «уходить зигзагами» и пытаться избежать взыскания средств. Расчеты с партнерами ООО «Автолайт» производило в обход своих банковских счетов. Таким образом, ущерб бюджету составил около 2-х миллионов 900 тысяч рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело.



Всплыли на поверхность и тайные дела еще одного коммерсанта в Городищенском районе. Ранее судимый директор ООО «ПолимерБитумВолгоград» снова попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в налоговой инспекции заподозрили, что с декларациями предприятия что-то не чисто. Недавно выяснилось, что в конце 2018 года руководитель фирмы сознательно внес в таможенную декларацию недостоверные сведения, занизив налогооблагаемую базу по НДС. В результате ООО «ПолимерБитумВолгоград» был незаконно возмещен налог на сумму почти в 3 миллиона рублей, что может быть расценено как хищение бюджетных средств в особо крупном размере.