



Сегодня 38-летний житель Октябрьского района арестован судом за причинение телесных повреждений полицейскому. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, подозреваемый в применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) будет находиться под арестом 2 месяца.

Напомним, что 29 октября текущего года на территории АЗС в Октябрьском районе полицейский попытался пресечь факт нарушения общественного порядка водителем "Мерседеса". Подозреваемый проигнорировал законные требования участкового и нанес ему несколько ударов в лицо, после чего скрылся на автомашине. Однако личность мужчины быстро установили. Его задержали в Астраханской области, где он передвигался в качестве пассажира уже в другом автомобиле. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Региональным управлением СК России в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.