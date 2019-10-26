Экология

Жители Кировского района Волгограда требуют убрать «бомжовские» мусорки

Экология 26.10.2019 13:56
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26.10.2019 13:56


Волгоградцы возмущены состоянием мусорных площадок в Кировском районе. 


«Содержимое контейнеров вывозится, а все, что складывают рядом, растет горой или разлетается по дворам. Раньше у нас мусорные площадки всегда были чистыми, дворники все зачищали, крупные отходы и ветки вывозились, теперь наши дворы превратились в  «бомжовские» свалки», - рассказали горожане. 


«Нам все равно, кто за это отвечает,  и кто должен это все убирать. Мы хотим жить в чистоте», - говорят люди. Журналисты ИА «Высота 102» проехали по улицам 64-ой Армии, Кирова, Одоевского и убедились, что люди возмущаются не зря. 











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