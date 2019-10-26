Жители Кировского района Волгограда требуют убрать «бомжовские» мусорки





Волгоградцы возмущены состоянием мусорных площадок в Кировском районе.









«Содержимое контейнеров вывозится, а все, что складывают рядом, растет горой или разлетается по дворам. Раньше у нас мусорные площадки всегда были чистыми, дворники все зачищали, крупные отходы и ветки вывозились, теперь наши дворы превратились в «бомжовские» свалки», - рассказали горожане.









«Нам все равно, кто за это отвечает, и кто должен это все убирать. Мы хотим жить в чистоте», - говорят люди. Журналисты ИА «Высота 102» проехали по улицам 64-ой Армии, Кирова, Одоевского и убедились, что люди возмущаются не зря.











































