Волгоградцу спасли едва не отрезанный болгаркой палец





Молодой волгоградец едва не лишился пальца на левой руке из-за неосторожного обращения с болгаркой.

- При поступлении в больницу № 25 у пострадавшего был выраженный болевой синдром, травматический шок и обильная кровопотеря, - сообщили в областном комитете здравоохранения. – При этом существовала реальная угроза пальца левой кисти.





Мужчину срочно отвезли в операционную, где за спасение его пальца боролись травматолог Алексей Толкачев и сосудистый хирург Мустафа Сухиал. Операция проходила с постоянным рентген-контролем.

- Специалисты выполнили остеосинтез конечности, восстановили мягкие ткани и кровоток. Сейчас у пациента восстанавливаются чувствительность и подвижность пальца, сама рана заживает, - отметили в Облздраве.

