



В Камышине почтили память студентов из Старобельского колледжа, погибших в результате удара ВСУ.

- Мемориальная акция прошла накануне у Дворца культуры «Текстильщик». К зданию пришли неравнодушные камышане – молодежь и представители общественности, - рассказали в администрации города.





На импровизированном мемориале накануне вечером появились не только цветы, но и игрушки, ведь некоторым погибшим студентам было всего по 18 лет.

- В знак скорби жители Камышина зажгли десятки свечей. Их пламя – символ нашей общей боли и светлой памяти о каждом ушедшем, - заявили в Камышине.





Трагедия в Старобельском колледже произошла в ночь на 22 мая. Жертвами удара ВСУ стал 21 человек. Еще 65 студентов пострадали.

- Такой крупный, бесчеловечный и, как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей, - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.





В республике, где накануне состоялись первые похороны погибших студентов, объявили двухдневный траур.

