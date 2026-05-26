



Сезон окрошки многие волгоградцы открывают еще на Первомай. Чем жарче становится на улице, тем более в цене становится этот традиционный освежающий суп. Модные блогеры назвали бы его настоящим «маст-хевом» на любом столе. Мы же скажем проще: летний ужин без окрошки - все равно что Новый год без Оливье. Об истории любимого многими блюда, его разновидностях, а также стоимости ингредиентов сегодня – в материале ИА «Высота 102».

«Луженый желудок мужика» выдерживал всё

Окрошка – блюдо из крестьянской кухни средних веков, когда квас был не просто охлаждающим напитком, покупаемым в любой лавке и выпиваемым на бегу. В те времена его варили едва ли не в каждом доме, разливая по кружкам и взрослых членов семьи, и детей. На Руси квас особенно ценился не только за свою свежесть, но и за сытость – во время Поста он становился настоящим спасением для работников, тратящих недюжинное количество сил и энергии на пашнях.

- Простой народ летом готовил квас по секретным или традиционным рецептам, - рассказывают в Волгоградском областном краеведческом музее. – Правила гигиены и санитарии здесь не соблюдались от слова совсем, и закваска весело бродила в грязных немытых бочках, распространяя по округе кислый запах дрожжей. Мутный, больше похожий на бурду, летом квас был не только напитком. Он составлял основу пищи простого народа, играя большую роль в экономическом отношении для всего населения Царицына. «Луженый желудок мужика» прекрасно выдерживал традиционный русский напиток, а, если у людей вдруг и возникали желудочно-кишечные заболевания, то справлялись с ними народными средствами. Лечились, к слову, с шутками и прибаутками о квасе, которых на Руси было превеликое множество.





Старинный рецепт пускай и незначительно, но все же отличается от современного. Вместо колбасы и картошки, которые по вполне объяснимым причинам придут в блюдо значительно позже, в кислую окрошки рубили, а, вернее, все же крошили вареное или даже жареное мясо, свежий огурец ( летом в блюдо шло практически все, что росло на огороде), лук, редьку, хрен и, конечно же, добавляли его величество квас!

В прежние времена окрошка была блюдом крестьян. А вот более дорогой вариант летнего супа выглядел значительно весомее. Ботвинья! В ее состав входила отварная рыба, ботва молодой свеклы и шпинат, огурец, зеленый лук, хрен для остроты и квас.

Окрошка меняет рецепт

Настоящая революция, случившаяся в мире гастрономии во времена СССР, не обошла и полюбившуюся многим окрошку. Именно тогда отварное мясо заменили докторской колбасой, еще одним ингредиентом, без которого сегодня летний суп уже просто немыслим, стала картошка. Для мягкости вкуса салатную смесь заправляли сметаной или майонезом. В этом виде блюдо дошло до наших дней.





Впрочем, некоторые коррективы в рецепт нестареющей классики все же вносились. Однако ничего принципиального в составе окрошки не поменялось – все та же колбаса, те же вареные яйца и картофель, свежий огурец и редиска, зеленый лук и зелень. А вот в качестве заливки альтернативой старому-доброму квасу стала минералка, кефир или айран.

Для приготовления окрошки хозяйкам понадобится:

- хлебный квас – литр;

- вареная колбаса – 300 граммов;

- отварной картофель – 4 штуки;

- вареные яйца – 4 штуки;

- огурец свежий – 2 штуки;

- редиска – 3-4 штуки;

- пучок зелени и лука;

- сметана или майонез – 3-4 ложки;

- соль, сахар по вкусу.

Сколько стоит порция окрошки?

На закупку продуктов отправимся в супермаркет среднего ценового сегмента. Выбираем картофель нового урожая по 80 рублей за килограмм, кладем в корзину вареную колбасу по 210 рублей за 350 граммов ( здесь, к слову, выбор гораздо больше, и при желании покупатели могут найти более бюджетный вариант). Добавляем к покупке десяток яиц за 88 рублей.

На очереди – отдел овощей. Кладем в пакет три короткоплодных огурца по 160 рублей за кило – округляем сумму до ровного счета и прибавляем к общим тратам еще 50 рублей. Отправляем следом килограмм редиса за 175 рублей и взвешиваем 100 граммов зелени – выходит на 105 рублей. Наконец берем с полки литровую бутылку кваса за 90 рублей и направляемся на кассу.





Наша продуктовая корзина собрана. Итоговая сумма в чеке – 798 рублей за окрошку, рассчитанную в среднем на четыре порции. Средняя стоимость тарелки супа таким образом составляет 199,5 рублей. Следует заметить, что индекс летнего блюда получается примерным, так как яиц или той же колбасы мы берем с запасом.

Фото Волгоградского областного краеведческого музея, из архива V102.ru и сгенерировано с помощью ИИ