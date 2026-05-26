Украинские дроны облетели стороной Волгоградскую область





Над территорией России вновь перехватили украинские дроны. Волгоградскую область ночная террористическая атака обошла стороной.

Дежурные расчеты уничтожили 59 смертоносных летательных аппаратов, направленных на приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Неспокойной сегодняшняя ночь сегодня выдалась также в Новгородской и Смоленской областях, а также в Республике Крым.

В Волгоградской области режим беспилотной опасности объявлялся в последний раз в субботу, 22 мая. Угроза налета БПЛА оказалась реальной, и уже утром в Минобороны отчитались о ликвидации дронов ВСУ.

