Волжская ГЭС приступила к снижению сбросов воды





Волжская ГЭС с сегодняшнего дня начинает постепенно снижать сбросы воды.

По информации Федерального агентства водных ресурсов, с 26 мая и до особого указания волгоградский гидроузел продолжит спецпропуск со сбросами по 18 тысяч кубометров.

Напомним, что больше месяца Волжская ГЭС работает в режиме спецпопуска воды в низовья Волги. Повышенные сбросы в этом году сохранялись дольше обычного, что позволило заполнить водой все ерики и заливные луга. По информации администрации региона, впервые за 10 лет обводнение водоемов в Волго-Ахтубинской пойме составило 90%.

Фото Павла Мирошкина