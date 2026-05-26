Резкое снижение температур ждет волгоградцев в последнюю неделю мая





В Волгоградскую область на смену майскому зною придет освежающая погода. Кроме весьма ощутимого снижения температур, горожан ждут небольшие дожди с грозами, а также мощный порывистый ветер.

Сегодня, когда тысячи выпускников со всей Волгоградской области услышат свой последний звонок, в городе «похолодает» до 20-22 градусов. Школьникам и их родителям советуют захватить с собой зонты – осадки на пару с ветром до 18-23 м/с ожидают горожан ближе к обеду.

Придерживаться нового курса погода будет еще несколько дней. Завтра в городе и области ожидается бодрящая погода с температурой не выше 23 градусов, ночью же в отдельных районах столбики термометров и вовсе опустятся до +4. В День пограничника Волгоград прогреется до +20. В некоторых районах дневная температура обрушится до +14.

