Жуткое ДТП под Волгоградом : лоб в лоб столкнулись две легковушки

Очередное страшное ДТП произошло в Камышинском районе сегодня около 9 утра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на 160 км автодороги «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин» произошло лобовое столкновение автомашин «Ауди» под управлением 52-летнего водителя и «ВАЗ-2110», под управлением 55-летней женщины-водителя. От полученных травм на месте скончалась женщина - пассажир отечественного автомобиля. Оба водителя и 37-летняя пассажирка иномарки с различными травмами доставлены в больницу. Сотрудники МЧС деблокировали погибших и пострадавших, осуществили смыв ГСМ с проезжей части. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются обстоятельства совершения автоаварии.
Происшествия 24.10.2019 15:19
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24.10.2019 15:19
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