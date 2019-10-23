Политика

Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культуры

Политика 23.10.2019 09:48
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23.10.2019 09:48


Сразу два бывших директора Волгоградской филармонии займут высокие посты в администрации региона. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня было объявлено на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».
Станислав Малых, который руководил учреждением в последнее время, станет председателем комитета культуры региона.  Его предшественница Светлана Матова возглавит комитет по развитию туризма.

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