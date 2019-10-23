Директор Волгоградской филармонии Станислав Малых возглавит областной комитет культуры





Сразу два бывших директора Волгоградской филармонии займут высокие посты в администрации региона. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня было объявлено на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

Станислав Малых, который руководил учреждением в последнее время, станет председателем комитета культуры региона. Его предшественница Светлана Матова возглавит комитет по развитию туризма.



