Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской области

Политика 23.10.2019 09:41
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23.10.2019 09:41
Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов возглавит комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона. Как сообщает ИА «Высота 102», его кандидатуру сегодня одобрил президиум регионального политсовета «Единой России», заседание которого проходит в эти минуты.
На пост председателя комитета по управлению госимуществом согласована Виктория Романова. Она являлась первым заместителем бывшего председателя - Анны Писемской, которая недавно стала вице-губернатором. Свое кресло сохранили глава облспорткомитета Александр Глинянов, председатель комитетов экономической политики и развития Галина Быкадорова. В комитете по делам национальностей и казачества остается Леонид Титов.
В списке кандидатов на руководящие должности, которые внес губернатор единороссам на обсуждение, всего 13 фамилий.
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