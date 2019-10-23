Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» станет чиновником администрации Волгоградской области





Директор музея-заповедника «Старая Сарепта» Александр Баженов возглавит комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона. Как сообщает ИА «Высота 102», его кандидатуру сегодня одобрил президиум регионального политсовета «Единой России», заседание которого проходит в эти минуты.

На пост председателя комитета по управлению госимуществом согласована Виктория Романова. Она являлась первым заместителем бывшего председателя - Анны Писемской, которая недавно стала вице-губернатором. Свое кресло сохранили глава облспорткомитета Александр Глинянов, председатель комитетов экономической политики и развития Галина Быкадорова. В комитете по делам национальностей и казачества остается Леонид Титов.

В списке кандидатов на руководящие должности, которые внес губернатор единороссам на обсуждение, всего 13 фамилий.



