Задержанный в Португалии волгоградец идет под суд за похищение человека

Расследования 18.10.2019 15:58
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18.10.2019 15:58
В похищении человека и вымогательстве 20 миллионов рублей обвиняют 38-летнего жителя Волгограда, задержанного в августе текущего года в Лиссабоне (Португалия). Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено и направлено в суд.
По версии следствия, 3 апреля 2013 года обвиняемый совместно с двумя сообщниками ворвались в дом к знакомому. Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники похитили деньги, материальные ценности и автомобиль потерпевшего на общую сумму более 10 миллионов рублей. Затем они перевезли потерпевшего в дачный массив в Советском районе Волгограда, где неделю насильно удерживали, требуя за освобождение 20 миллионов. Однако мужчине удалось убежать от злоумышленников и сообщить о совершенных преступлениях в правоохранительные органы. С сентября 2013 года обвиняемый находился в розыске. В августе текущего года он был задержан на территории Португалии, после чего экстрадирован в Россию. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Сообщники похитителя ранее осуждены Ворошиловским районным судом Волгограда за аналогичные деяния к 8 годам 6 месяцам лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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