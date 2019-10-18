Спорт

«Властелины колец» борются за победу в ВолгГТУ

Спорт 18.10.2019 15:12
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18.10.2019 15:12


Первый день игр группового этапа Открытого фестиваля по баскетболу 3х3 «Властелины колец» проходит сегодня на площадке ВолГТУ  в Волгограде.
 
Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, на баскетбольную площадку вышли 16 мужских и 9 женских команд  -  представители 10 вузов Волгограда и Саратова, Липецка и Элисты, Воронежа и Астрахани. 
 
От имени ректората опорного университета спортсменов и болельщиков приветствовала проректор по учебной работе Раиса Маратовна Петрунева: «Вам предстоят сегодня серьезные испытания вашей силы, ловкости, мужества. Но помните олимпийский девиз: главное – не победа, а участие! Успехов вам, новых спортивных достижений и отличной учебы. В добрый путь!».
Целью фестиваля «Властелины колец», как рассказали информагентству в университете, является популяризация занятий физической культурой и спортом, укрепление и расширение дружеских связей между студентами разных вузов.
Завтра же зрителей и участников ждут самые захватывающие состязания по системе плей-офф и напряженная борьба за призовые места. Игры пройдут с 11:00 до 13.00 во внутреннем дворе ВолгГТУ. 

Организатором фестиваля выступает Волгоградский государственный технический университет при поддержке Росмолодежи, Ресурсного молодежного центра, Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

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