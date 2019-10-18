В Волгограде за поджог машины соперника ревнивец получил реальный тюремный срок





10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении получил 51-летний волгоградец за поджог машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, 51-летний Александр Мамедов коварным способом попытался отомстить новому избраннику своей бывшей супруги.

Ослепленный ревностью мужчина купил на автозаправке пятилитровую канистру с бензином и облил ей «Volkswagen Polo», на котором ездил его соперник. Легковушка была припаркована возле дома экс-супруги. Мамедов облил автомобиль горючей жидкостью и убежал. Машина, к слову, была оформлена не на сожителя женщины, а на его мать. Объем причиненного ущерба составил почти 470 тысяч рублей.

Приговор Дзержинского районного суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.



