Экология

В Волгоградской области эксплуатация пруда без документов вызвала вопросы у прокуроров

Экология 17.10.2019 11:01
1232 5
17.10.2019 11:01


В эксплуатации пруда «Совхозный» с нарушениями законодательства уличили администрацию Россошенского сельского поселения Городищенского района, сообщает ИА Высота 102». По информации Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры, водоем использовался  в отсутствие согласованной в установленном порядке декларации, разрешения на эксплуатацию и других необходимых документов безопасности ГТС. В итоге, по иску природоохранного прокурора, суд возложил на чиновников обязанность обеспечить  безопасность гидротехнического сооружения. В рамках исполнения решения суда ранее бездействовавшая администрация сельского поселения разработала и согласовала необходимые документы, а также оформила страховой полис. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде начато расследование массовой гибели птиц и рыбы в пруду в жилом комплексе
20.09.2019 09:59
16703 15
На юге Волгограда завод по переработке алюминия регулярно отравлял воздух
19.09.2019 10:03
14143 17
Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района Волгограда
14.10.2019 11:01
13671 8
Экология
17.10.2019 12:00
Экология 17.10.2019 12:00
15624 10 Обсудить

0
Далее
Экология
14.10.2019 11:01
Экология 14.10.2019 11:01
13671 8 Обсудить

0
Далее
Экология
06.10.2019 22:00
Экология 06.10.2019 22:00
8095 1 Обсудить

0
Далее
Экология
05.10.2019 17:25
Экология 05.10.2019 17:25
5214 7 Обсудить

0
Далее
Экология
04.10.2019 14:31
Экология 04.10.2019 14:31
1215 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.10.2019 12:37
Экология 04.10.2019 12:37
1215 2 Обсудить

0
Далее
Экология
04.10.2019 12:23
Экология 04.10.2019 12:23
1672 4 Обсудить

0
Далее
Экология
04.10.2019 11:15
Экология 04.10.2019 11:15
1201 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.10.2019 11:50
Экология 01.10.2019 11:50
8929 5 Обсудить

0
Далее
Экология
30.09.2019 15:27
Экология 30.09.2019 15:27
1022 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.09.2019 15:55
Экология 29.09.2019 15:55
2572 7 Обсудить

0
Далее
Экология
29.09.2019 12:01
Экология 29.09.2019 12:01
2601 0 Обсудить

0
Далее
Экология
26.09.2019 14:31
Экология 26.09.2019 14:31
2615 1 Обсудить

0
Далее
Экология
25.09.2019 12:49
Экология 25.09.2019 12:49
3016 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.09.2019 10:31
Экология 25.09.2019 10:31
1823 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
В ДТП у Волгоградского кардиоцентра мужчина получил черепно-мозговую травмуСмотреть фотографии
14:03
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядомСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские приставы официально отреагировали на скандал с «вторжением» в цеха консервного заводаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области вдовец отсудил у больницы 1 млн рублей за смерть супруги от анестезииСмотреть фотографии
12:03
Лаборанты АО «КАУСТИК» в очередной раз претендуют на призовые места в областном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде чернота из нефтепродуктов накрывает волжские берега Смотреть фотографииCмотреть видео
11:13
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как не забыть о передаче показанийСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области эксплуатация пруда без документов вызвала вопросы у прокуроровСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде подотчетные деньги солидной фирмы ищут на счетах бывшего гендиректораСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области нашлась пропавшая без вести 24-летняя девушкаСмотреть фотографии
18:11
Бывший наставник «Ротора» устроился на работу к соперникам волгоградцевСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский бизнес-инкубатор «в пожарном режиме» тратит 1,8 млн рублей на выставки в КазахстанеСмотреть фотографии
17:43
"Газель" на трассе Москва-Волгоград врезалась в машину дорожной службы, водитель погибСмотреть фотографии
17:24
«Кукушка хвалит петуха…»: чиновников Волгоградской области искупали в комплиментах Смотреть фотографииCмотреть видео
16:51
В Волгограде товаровед вынес в носках телефонов на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:07
Консервный завод в Волгограде на грани остановки из-за передела имущества Смотреть фотографии
15:50
Остался после ЧМ-2018: в Волгограде задержали нелегала из НигерииСмотреть фотографии
15:47
Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операцииСмотреть фотографии
14:00
К нам едет ревизор: предстоящий визит главы Волгоградской области в Краснослободск навел шороху у местных чиновниковСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области за взятки осудили экс-сотрудника РыбнадзораСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде назначена дата похорон экс-чиновника мэрии Дмитрия СемененкоСмотреть фотографии
12:42
Единороссы объявили "охоту на страусов" среди чиновников администрации Волгоградской области Смотреть фотографии
12:08
Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетовСмотреть фотографии
11:57
На «Золотой осени» запланировано — в «Садах Придонья» уже реализуетсяСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде отремонтируют дорогу к элитному поселкуСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области за сутки мошенники украли с чужих банковских карт почти полмиллиона рублейСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом обвиняемый в педофилии водитель маршрутки предстанет перед судомСмотреть фотографии
17:03
К октябрю налоговики собрали в Волгоградской области 70,5 млрд рублейСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде следователи установят причину падения малыша с четвертого этажаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде расследуют таинственное исчезновение семьи 30 лет назадСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 