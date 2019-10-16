Происшествия

В Волгограде товаровед вынес в носках телефонов на полмиллиона рублей

Происшествия 16.10.2019 16:51
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16.10.2019 16:51


Товаровед магазина бытовой техники в Волгограде подозревается в краже дорогостоящих телефонов почти на полмиллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, с заявлением в полицию по факту обнаруженной в ходе ревизии недостаче 9 телефонов обратился представитель магазина, расположенного в Центральном районе. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний товаровед. Со слов молодого человека, на протяжении месяца он спрятав телефоны к себе в носки, выносил их из магазина, а затем размещал в Интернете объявления о продаже. Таким способом, он решил улучшить свое материальное положение. Возбуждено уголовное дело.

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