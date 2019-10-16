



За последние сутки в Волгоградской области пятеро женщин поддались на уловки мошенников и остались без денег на банковских счетах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, общая сумма украденных средств составила 440 тысяч рублей. Мошенники звонили владелицам пластиковых карт, представлялись работниками банков и заявляли о подозрительных операциях со счетов собеседниц. Псевдо-сотрудники службы поддержки просили сообщить персональные данные карты, либо перевести на продиктованный счет имевшиеся накопления. Известно, что потерпевшие являлись клиентами разных кредитно-финансовых учреждений. Самой большой суммы лишились 50-летняя волгоградка, которая перевела злоумышленникам 280 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.



