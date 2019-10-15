Расследования 15.10.2019 09:56
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15.10.2019 09:56
Перед судом в Камышине Волгоградской области предстанут двоюродные братья по обвинению в мошенничестве с газовыми счетчиками, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, трое обвиняемых 22, 28 и 29 лет с 1 по 9 января текущего года приходили домой к пенсионерам, представляясь контролерами газоснабжающей организации. Якобы проверяя газовые счетчики, молодые люди незаметно для хозяев повреждали пломбы. После этого они предъявляли претензии по факту неучетного потребления, угрожая отключением газа и значительными штрафными санкциями. Испуганные пенсионеры соглашались на предложение уплаты "штрафа" на месте и передавали в руки злоумышленников свои денежные накопления. Таким способом сообщникам удалось получить у пяти жителей Камышина, Петров Вала и Котово Волгоградской области более 100 тысяч рублей. Вину в содеянном они полностью признали и возместили потерпевшим причиненный материальный ущерб.
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