В Волгоградской области от удара током погиб рабочий

Происшествия 15.10.2019 09:15
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15.10.2019 09:15
Несчастный случай с рабочим произошел на щебеночном карьере во Фроловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, труп 42-летнего дробильщика был обнаружен накануне в трансформаторной подстанции, расположенной на территории карьера в хуторе Красные Липки. По предварительной информации, смерть наступила в результате поражения электрическим током. По данным информагентства, и трансформаторная подстанция, и карьер находятся на территории ГБУ "Волгоградавтодор". Проверку по факту смерти рабочего проводят сотрудники следственного отдела СУ СКР по региону.
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