Выборы

Пораженные выборами: наблюдатели вышли на пикет в Волгограде

Выборы 14.10.2019 16:06
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14.10.2019 16:06


Несколько человек, работавших наблюдателями в день выборов 8 сентября, организовали сегодня одиночный пикет. Как сообщает ИА «Высота 102», участники акции по очереди стоят с плакатами на остановке «Кинотеатр «Юность» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Активисты  называют себя командой поддержки Михаила Таранцова - бывшего депутата Волгоградской областной думы. Пикет проходит в преддверии завтрашнего заседания суда по иску против ТИК Дзержинского района Волгограда. 

Коммунист Михаил Таранцов хочет добиться отмены итогов выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13  в связи с тем, что результат, по мнению политика, не имеет ничего общего с истинным волеизъявлением избирателей. Как считает проигравший избирательную кампанию Михаил Таранцов, это произошло, в том числе, из-за выдвижения конкурентами в качестве кандидата по 13 округу «заказного двойника» - человека с идентичной фамилией -  Сергея Таранцева. В результате, считает Михаил Таранцов, его сторонники путались, сначала ставили галочку в графе напротив фамилии Таранцев, потом исправляли и ставили знак в графе с фамилией Таранцов, и в результате многие бюллетени были признаны недействительными.  

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