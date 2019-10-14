Выборы

В Волгограде команда поддержки проигравшего на выборах кандидата решила организовать пикеты

Выборы 14.10.2019 09:20
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14.10.2019 09:20


О намерении провести сегодня одиночные пикеты заявили активисты, которые называют себя командой поддержки Михаила Таранцова - бывшего депутата Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», акция готовится в преддверии завтрашнего заседания суда по иску против ТИК Дзержинского района Волгограда. Коммунист Михаил Таранцов требует отменить итоги выборов по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13  в связи с тем, что результат, по мнению политика, не имеет ничего общего с истинным волеизъявлением избирателей. Как считает проигравший избирательную кампанию Михаил Таранцов, это произошло, в том числе, из-за выдвижения конкурентами в качестве кандидата по 13 округу «заказного двойника» - человека с идентичной фамилией -  Сергея Таранцева. В результате, считает Михаил Таранцов, люди путались, сначала ставили галочку в графе напротив фамилии Таранцев, потом исправляли и ставили знак в графе с фамилией Таранцов, и в результате многие бюллетени были признаны недействительными.  

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В Волгограде команда поддержки проигравшего на выборах кандидата решила организовать пикеты
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