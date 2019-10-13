



Двое жителей Николаевского района, обвиняемых в краже 70 початков кормовой кукурузы с поля сельхозпредприятия, выслушали приговор. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, одного селянина приговорили к 180 часам обязательных работ, второго – к 6 месяцам лишения свободы условно.

В суде установлено, что двое мужчин, употребив алкоголь, решили подзаработать на кукурузе. Они пришли на участок посевного севооборота сельхозпредприятия и совершили задуманное. Пока один рвал початки, второй следил за обстановкой. Набрав кукурузы на 770 рублей, они скрылись. Часть початков они съели, а остальное продали. Свою вину мужчины признали и раскаялись. По их ходатайству дело рассматривалось в суде в особом порядке – без исследования доказательств.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



