Расследования 13.10.2019 09:52
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13.10.2019 09:52
Двое жителей Николаевского района, обвиняемых в краже 70 початков кормовой кукурузы с поля сельхозпредприятия, выслушали приговор. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, одного селянина приговорили к 180 часам обязательных работ, второго – к 6 месяцам лишения свободы условно.
В суде установлено, что двое мужчин, употребив алкоголь, решили подзаработать на кукурузе. Они пришли на участок посевного севооборота сельхозпредприятия и совершили задуманное. Пока один рвал початки, второй следил за обстановкой. Набрав кукурузы на 770 рублей, они скрылись. Часть початков они съели, а остальное продали. Свою вину мужчины признали и раскаялись. По их ходатайству дело рассматривалось в суде в особом порядке – без исследования доказательств.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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