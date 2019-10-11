Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:41
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11.10.2019 14:41
Заведующую детским садом в Ольховском районе Волгоградской области подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на оплату труда воспитателя. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - служебный подлог и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, в мае текущего года подозреваемая формально трудоустроила воспитателем в возглавляемый ею детский сад свою дочь, о чем издала соответствующий приказ, собственноручно подписав его. В дальнейшем на протяжении нескольких месяцев она фальсифицировала табели учета рабочего времени, делая отметки о выполнении трудовых обязанностей родственницей, которая, как установили следователи, всё это время находилась в Волгограде. На основании указанных подложных документов из муниципального бюджета были выделены денежные средства на оплату труда воспитателя, которыми заведующая детским садом распорядилась по своему усмотрению.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района.
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