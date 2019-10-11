ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» выпустило книжные новинки

Культура 11.10.2019 12:21 Реклама
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11.10.2019 12:21 Реклама
Волгоградцам хорошо известны ранее выпущенные книги издательства «Панорама» (ОАО «Альянс «Югполиграфиздат»), в том числе исторической тематики, такие как: «Энциклопедия «Сталинградская битва», «Константин Иосифович Недорубов», «Страницы казачьей славы», «Кача: время, события, люди» и многие другие.
«За время своей работы мы заработали достойную репутацию в издательском мире России. Основное направление деятельности — издание книг, каталогов, альбомов и прочей многостраничной полиграфии на заказ», — сообщили ИА «Высота 102» в издательстве. Новые книги предназначены для широкого круга читателей.
«Ниве российской верно служить» — подарочное издание. Выпуск ее приурочен к 75-летию Волгоградского ГАУ, ведущего аграрного вуза Нижнего Поволжья и одного из старейших учебных заведений нашего города.
В книге собраны материалы о ключевых вехах истории университета, его традициях, о славных достижениях коллектива в научной и образовательной деятельности.
«Признание. Исповедь счастливого человека», автор Михаил Сукиасян.
«Читателям этой книги трудно не позавидовать», — пишет в предисловии Член Союза писателей РФ Татьяна Брыксина. По ее мнению в книге «всё в меру: личная жизнь, карьерный рост, политология, научный и околонаучный мир, люди во власти, знакомые нам не понаслышке. Это очень интересно! Насмешливый, но тактичный автор временами легко переступает черту общепринятой допустимости и позволяет читателю отойти от обыденной зашоренности, задуматься, удивиться».
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