ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» выпустило книжные новинки





Волгоградцам хорошо известны ранее выпущенные книги издательства «Панорама» (ОАО «Альянс «Югполиграфиздат»), в том числе исторической тематики, такие как: «Энциклопедия «Сталинградская битва», «Константин Иосифович Недорубов», «Страницы казачьей славы», «Кача: время, события, люди» и многие другие.

на заказ », — сообщили ИА «Высота 102» в издательстве. Новые книги предназначены для широкого круга читателей. «За время своей работы мы заработали достойную репутацию в издательском мире России. Основное направление деятельности — издание книг, каталогов, альбомов и прочей многостраничной полиграфии», — сообщили ИА «Высота 102» в издательстве. Новые книги предназначены для широкого круга читателей.

«Ниве российской верно служить» — подарочное издание. Выпуск ее приурочен к 75-летию Волгоградского ГАУ, ведущего аграрного вуза Нижнего Поволжья и одного из старейших учебных заведений нашего города.

В книге собраны материалы о ключевых вехах истории университета, его традициях, о славных достижениях коллектива в научной и образовательной деятельности.

«Признание. Исповедь счастливого человека», автор Михаил Сукиасян.

«Читателям этой книги трудно не позавидовать», — пишет в предисловии Член Союза писателей РФ Татьяна Брыксина. По ее мнению в книге «всё в меру: личная жизнь, карьерный рост, политология, научный и околонаучный мир, люди во власти, знакомые нам не понаслышке. Это очень интересно! Насмешливый, но тактичный автор временами легко переступает черту общепринятой допустимости и позволяет читателю отойти от обыденной зашоренности, задуматься, удивиться».



