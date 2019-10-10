В Волгограде грузовик из Брянской области смял две легковушки: один человек погиб и двое ранены (ВИДЕО)
Происшествия 10.10.2019 17:46
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10.10.2019 17:46
Столкновение грузовика из Брянской области и двух легковых машин произошло сегодня в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, около 16:30 на участке трассы А-260 "Волгоград-Каменск-Шахтинский" столкнулись "МАЗ", "ВАЗ-2110" и "Шевроле Лачетти". На месте погиб водитель иномарки 1984 года рождения. Его пассажиры - женщина и ребенок получили серьезные ранения. Мальчик-первоклассник находится в реанимации.
На месте происшествия работают экипажи городского ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела полиции по Советскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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