Пропавшие под Волгоградом малолетние братья нашлись

Происшествия 10.10.2019 11:57
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10.10.2019 11:57
Поиски детей в Камышинском районе Волгоградской области успешно завершились. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, малолетние жители села Воднобуерачное найдены живыми и здоровыми. Ночь дети провели в стоге сена. Они были тепло одеты и не замерзли. Как уточнили в СУ СКР, братья уже доставлены в следственный отдел, с ними общаются следователи. Предстоит установить причины и обстоятельства поступка малолетних, который сами дети назвали «игрой». После того, как сегодня мать заявила в правоохранительные органы о безвестном исчезновении двух её приёмных детей 10 и 12 лет, были организованы крупномасштабные поисковые мероприятия. Были задействованы около 150 полицейских. Из Волгограда в район пропажи детей выехали следователи-криминалисты областного управления СКР.
Мальчики ушли гулять по направлению в сторону леса вчера вечером. После того, как дети не вернулись домой вовремя, родственники, друзья семьи и односельчане организовали поиски своими силами. Братьев искали всю ночь. Известно, что семья, в которой воспитываются малолетние братья, характеризуется положительно.
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