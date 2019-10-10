В Волгоградской области пропали двое малолетних детей

Происшествия 10.10.2019 10:34
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10.10.2019 10:34
Сегодня утром в правоохранительные органы Камышинского района Волгоградской области обратилась жительница села Воднобуерачного с заявлением о безвестном исчезновении двух её приёмных детей 10 и 12 лет, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по региону, женщина рассказала, что накануне мальчики ушли гулять и не вернулись.
По предварительным данным, в последний раз братьев видели примерно в 16 часов 9 октября - с ведром и лопатой они направлялись в сторону леса. Всю ночь родственники, друзья семьи и односельчане своими силами безуспешно пытались отыскать детей.
В настоящее время организованы крупномасштабные поисковые мероприятия. Задействованы личный состав органов МВД и территориального следственного подразделения. Из Волгограда на место происшествия выехали следователи-криминалисты областного управления СКР.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств исчезновения мальчиков. Известно, что семья, в которой воспитываются малолетние братья, характеризуется положительно.
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