Богатые и бедные: Волгограду указали место в рейтинге городов по уровню зарплат

Аналитика 07.10.2019 10:57
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07.10.2019 10:57
Волгоград в рейтинге российских городов по уровню зарплат занял 60-ю строчку, при этом оказавшись в числе отстающих городов - миллионников. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг, средний уровень зарплат в Волгограде указан в размере 33 тысяч рублей, а показатель соотношения доходов и расходов (стоимость стандартного потребительского набора) составил 1,91. Отметим, что у лидера рейтинга - Москвы - этот показатель составляет 3,83 при среднемесячной зарплате в 96,9 тысячи рублей. Не удивительно, почему за лучшей жизнью жители российских городов устремляются именно в столицу.
Согласно исследованию, только в пяти российских городах уровень зарплаты составил больше 80 тысяч рублей. Помимо Москвы высоким доходом могут похвастаться жители северных нефтяных городов. При этом лидеры рейтинга Москва и Южно-Сахалинск по уровню цен только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов - в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.
А вот южные города России преимущественно отличаются скромными доходами. Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6. Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять - столицы северокавказских республик. Как поясняют эксперты, это во многом объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.
Из городов-миллионников самый "зажиточный", не считая Москву, - Санкт-Петербург. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора там составляет 2,89, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, реальные зарплаты в северной столице в 1,3 раза меньше, чем в Москве.
Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе - 2,31, в Екатеринбурге - 2,28 и в Казани - 2,27.
Среди отстающих крупнейших городов эксперты называют Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91).
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