



Зять владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший технический директор красно-белых Юхан Гераскин основал спортивное агентство. Его компаньонами выступили бывший владелец английского «Рединга» Антон Зингаревич и бывший агент Марат Хинчагов, сообщает издание Sport24. Клиентами агентства уже стали пятеро молодых игроков ЦСКА 2001 и 2002 годов — Антон Крачковский, Никита Попкович, Вадим Конюхов, Максим Евсеев и Хасан Ташаев.

Компания Гераскина также намерена курировать спортивный департамент «Ротора», однако пока договоренность об этом с волгоградским клубом не достигнута, сообщает Metaratings.ru.

Гераскин и Хинчагов присутствовали на последней домашней игре «Ротора» с хабаровским СКА (5:3) в 15-м туре первенства ФНЛ. Игра прошла на "Волгоград Арене" и Гераскин сидел рядом с губернатором Волгоградской области на «Волгоград Арене», сообщает ИА "Высота 102". По ее итогам планировалась встреча с губернатором и обсуждение на ней возможного сотрудничества, но переговоры так и не состоялись.

Гераскин являлся техническим директором «Спартака» с лета 2014 года. В сентябре 2018-го стало известно о его уходе из клуба.