Спорт

Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы «Ротора»

Спорт 06.10.2019 16:48
295 4
06.10.2019 16:48


Зять владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший технический директор красно-белых Юхан Гераскин основал спортивное агентство. Его компаньонами выступили бывший владелец английского «Рединга» Антон Зингаревич и бывший агент Марат Хинчагов, сообщает издание Sport24. Клиентами агентства уже стали пятеро молодых игроков ЦСКА 2001 и 2002 годов — Антон Крачковский, Никита Попкович, Вадим Конюхов, Максим Евсеев и Хасан Ташаев.
Компания Гераскина также намерена курировать спортивный департамент «Ротора», однако пока договоренность об этом с волгоградским клубом не достигнута, сообщает Metaratings.ru.
Гераскин и Хинчагов присутствовали на последней домашней игре «Ротора» с хабаровским СКА (5:3) в 15-м туре первенства ФНЛ. Игра прошла на "Волгоград Арене" и Гераскин сидел рядом с губернатором Волгоградской области на «Волгоград Арене», сообщает ИА "Высота 102". По ее итогам планировалась встреча с губернатором и обсуждение на ней возможного сотрудничества, но переговоры так и не состоялись.
Гераскин являлся техническим директором «Спартака» с лета 2014 года. В сентябре 2018-го стало известно о его уходе из клуба.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"
14.09.2019 19:53
27967 0
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку
11.09.2019 17:32
26552 11
Волгоградский «Ротор» проиграл «Балтике» в Калининграде
21.09.2019 20:54
23440 3
Спорт
05.10.2019 19:51
Спорт 05.10.2019 19:51
17365 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
05.10.2019 15:06
Спорт 05.10.2019 15:06
870 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.10.2019 09:10
Спорт 04.10.2019 09:10
1784 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
01.10.2019 12:09
Спорт 01.10.2019 12:09
2739 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
29.09.2019 19:54
Спорт 29.09.2019 19:54
4515 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
29.09.2019 18:51
Спорт 29.09.2019 18:51
2420 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
28.09.2019 18:56
Спорт 28.09.2019 18:56
3168 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.09.2019 12:50
Спорт 24.09.2019 12:50
3231 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.09.2019 20:54
Спорт 21.09.2019 20:54
23440 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
14.09.2019 19:53
Спорт 14.09.2019 19:53
27967 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.09.2019 17:32
Спорт 11.09.2019 17:32
26552 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
11.09.2019 15:13
Спорт 11.09.2019 15:13
8315 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.09.2019 21:54
Спорт 07.09.2019 21:54
7549 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.09.2019 14:13
Спорт 04.09.2019 14:13
11693 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.09.2019 13:23
Спорт 03.09.2019 13:23
8060 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:48
Зять Федуна стал агентом пятерых игроков ЦСКА и хочет курировать трансферы «Ротора»Смотреть фотографии
16:30
На Волгоградскую область надвигается ураган с градомСмотреть фотографии
12:58
Волгоградские профсоюзы разоряются из-за своего имуществаСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области в ДТП на грунтовой дороге погиб пассажир, 2 водителей пострадалиСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградскую область вернутся теплые грозыСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде ночью сгорели шесть автомобилейСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области ФАП в селе Ромашки подвергся санкциям за опасный детский кабинетСмотреть фотографии
19:51
Волгоградский «Ротор» обыграл аутсайдера из СаранскаСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде ищут идеальных кандидатов в пожарныеСмотреть фотографии
17:25
Экологи запретили купаться в волгоградском прудуСмотреть фотографии
16:32
Харизматичные байкеры заполонили подступы к Родине–матери в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградские гандболистки победили в очередном матче Суперлиги чемпионата РоссииСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области назвали цену обмана дольщиковСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде искали преступников среди водителейСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде мошенница нейтрализовала бабушку газовым баллончиком и прикинулась невинной овечкойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
В Советском районе Волгограда до конца года обновят вторую очередь Петровского паркаСмотреть фотографии
10:22
Приставы из Твери исправили ошибку со списанием чужих долгов с карты волгоградцаСмотреть фотографии
09:51
В Волгоградской области пенсионерка-велосипедистка погибла под колесами автоСмотреть фотографии
22:54
Учителем года России-2019 стала педагог из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»Смотреть фотографии
16:10
Следователи разбираются в конфликте с участием вице-спикера Волжской гордумыСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде правозащитника Гольдера за коммерческий подкуп осудили на 9 лет колонииСмотреть фотографии
15:29
Абонентам «Ростелекома» стали доступны облачные игрыСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде подросток на машине устроил ДТП около школыСмотреть фотографии
15:17
Подследственные экс-депутаты гордумы Волгограда изучают материалы дела на воздухеСмотреть фотографии
13:58
Сбербанк поможет решить вопросы по ипотеке в режиме онлайнСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде выбрали нового председателя совета ректоров вузовСмотреть фотографии
13:31
Вопрос уборки бесхозной территории у главного музея Волгограда повис в воздухеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Парк железнодорожной больницы Волгограда увеличился на 50 деревьевСмотреть фотографии
12:23
Под Волгоградом облагородили кладбище домашних животныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 