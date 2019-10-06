Происшествия

В Волгоградской области в ДТП на грунтовой дороге погиб пассажир, 2 водителей пострадали

Происшествия 06.10.2019 09:57
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06.10.2019 09:57


В Котельниковском районе в ДТП, которое случилось на грунтовой дороге между хуторами Майоровский и Семичный, погиб 63-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня  20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта»,  не предоставил преимущество и совершил столкновение с движущимся справа автомобилем «ГАЗ САЗ3507» под управлением 48-летнего водителя. В аварии скончался пассажир «Лады Гранта», а водители двух авто  с травмами доставлены в больницу.
 

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