В Волгоградской области в ДТП на грунтовой дороге погиб пассажир, 2 водителей пострадали

Происшествия 06.10.2019 09:57
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06.10.2019 09:57
В Котельниковском районе в ДТП, которое случилось на грунтовой дороге между хуторами Майоровский и Семичный, погиб 63-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», не предоставил преимущество и совершил столкновение с движущимся справа автомобилем «ГАЗ САЗ3507» под управлением 48-летнего водителя. В аварии скончался пассажир «Лады Гранта», а водители двух авто с травмами доставлены в больницу.
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