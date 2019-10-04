Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета Федерации





Повестку дня первого полноценного заседания из 29 вопросов сформировали в Волгоградской облдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарии соберутся для обсуждения проектов законов и постановлений 8 октября. Народные избранники продолжат решать кадровые вопросы – в частности, назначат члена совета федерации от законодательного органа власти региона Напомним, на этот пост губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил утвердить депутата Сергея Горнякова, чьи депутатские полномочия будут досрочно прекращены. На организационном заседании парламента 30 сентября «слуги народа» этот вопрос рассматривать не стали, сосредоточившись на распределении портфелей. Так, были назначены спикер собрания, четыре его заместителя, руководители 11 комитетов и трех комиссий.

В повестке дня следующего заседания также значится формирование состава под крылом профильного комитета Ирины Соловьевой Экологического совета. Самым позитивным вопросом станет проект создания лесопаркового зеленого пояса Волгограда.

Прозвучит и острая социальная проблематика – нардепы утвердят величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год, которую предлагается заморозить на отметке текущего года.



