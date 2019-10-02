В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллиона





Общество с ограниченной ответственностью «Эксклюзив» оштрафовано на 500 тысяч рублей за взятку от имени юридического лица. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, установлено, что руководитель ООО «Эксклюзив» в период с 23 по 29 января 2019 года передала через посредников 200 тысяч рублей начальнику одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по области.

Деньги предназначались за возврат ранее изъятой сотрудниками полиции в торговых павильонах бизнес-леди спиртосодержащей продукции и за дальнейшее покровительство деятельности по реализации алкоголя.

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Эксклюзив», обвиняемой в даче взятки в крупном размере, находится на стадии рассмотрения в Дзержинском районном суде Волгограда.