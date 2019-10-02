Расследования

В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллиона

Расследования 02.10.2019 13:49
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02.10.2019 13:49


Общество с ограниченной ответственностью «Эксклюзив» оштрафовано на 500 тысяч рублей за взятку от имени юридического лица. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, установлено, что руководитель ООО «Эксклюзив» в период с 23 по 29 января 2019 года передала через посредников 200 тысяч рублей начальнику одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по области.
Деньги предназначались за возврат ранее изъятой сотрудниками полиции в торговых павильонах бизнес-леди спиртосодержащей продукции и за дальнейшее покровительство деятельности по реализации алкоголя. 
Уголовное дело в отношении руководителя ООО «Эксклюзив», обвиняемой в даче взятки в крупном размере, находится на стадии рассмотрения в Дзержинском районном суде Волгограда.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в конце декабря прошлого года в двух торговых павильонах в Тракторозаводском районе были выявлены случаи продажи алкоголя без соответствующих лицензий. После проверки подозрительный товар изъяли. Тогда 64-летняя владелица павильонов, опасаясь ответственности, попыталась найти «покровителя» в МВД. За незаконную помощь с возвратом конфискованного алкоголя и спасения бизнеса от проверок дама намеревалась заплатить 200 тысяч рублей.  
В январе текущего года знакомый женщины - коммерсанта через посредника вышел на руководителя одного из отделов УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. После поступления предложения о взятке, полицейский сообщил об этом начальству. На следующий день передача денег проходила под контролем оперативников из службы собственной безопасности МВД.  Представителя ООО «Эксклюзив» задержали с поличным.

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