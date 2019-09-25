Под Волгоградом от дыма костра в ванной угорела группа иностранцев

Расследования 25.09.2019 12:45
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25.09.2019 12:45
Следователи разбираются в обстоятельствах отравления в Дубовском районе 4 граждан из стран ближнего зарубежья, в результате чего один человек скончался. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, тело 37-летнего мужчины было обнаружено накануне в жилой пристройке к кафе. По предварительным данным, этот мужчина некоторое время назад прибыл в Волгоградскую область на заработки и стал проживать вместе с тремя разнорабочими в пристройке кафе.
В жилом помещении было прохладно, поэтому мужчины, закрыв окна и двери, развели костер в чугунной ванне, после чего легли спать. Утром их обнаружил бригадир, который вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть 37-летнего рабочего, а троих его напарников госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По данному факту проводится проверка.
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