Под Волгоградом от дыма костра в ванной угорела группа иностранцев





Следователи разбираются в обстоятельствах отравления в Дубовском районе 4 граждан из стран ближнего зарубежья, в результате чего один человек скончался. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, тело 37-летнего мужчины было обнаружено накануне в жилой пристройке к кафе. По предварительным данным, этот мужчина некоторое время назад прибыл в Волгоградскую область на заработки и стал проживать вместе с тремя разнорабочими в пристройке кафе.

В жилом помещении было прохладно, поэтому мужчины, закрыв окна и двери, развели костер в чугунной ванне, после чего легли спать. Утром их обнаружил бригадир, который вызвал скорую медицинскую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть 37-летнего рабочего, а троих его напарников госпитализировали в реанимационное отделение больницы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По данному факту проводится проверка.



