Депутаты Волгоградской облдумы пакуют чемоданы для первой командировки

Депутаты Волгоградской областной думы еще не получили удостоверения, но уже готовятся к своей первой командировке в новом созыве. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, группа народных избранников сегодня отправляется в Астрахань для участия 26 сентября в ХХХI конференции Южно-российской парламентской ассоциации. В состав делегации от Волгоградской облдумы вошли три законодателя - Александр Осипов, Татьяна Бухтина и Наталья Семенова.

Законодателям предстоит рассмотреть, как указано на сайте ЮРПА, порядка 40 законотворческих инициатив, две из которых представят волгоградцы.

Так, парламентарии предлагают поднять тему принудительного лечения наркозависимых граждан и необходимости закрепить эту норму в законодательных актах. Кроме того, народные избранники озабочены вопросом снижения бюрократических преград при исключении объектов культурного наследия из государственного реестра. По данным темам депутаты облдумы подготовили проекты обращений в парламент России.

Дата первого организационного заседания Волгоградской облдумы нового созыва будет озвучена сегодня в избиркоме региона. В соответствии с законодательством, такое собрание должно быть проведено максимум через три недели после утверждения итогов выборов. Таким образом, удостоверения депутатов слуги народа должны получить не позднее 2 октября.