Депутаты Волгоградской облдумы пакуют чемоданы для первой командировки

Политика 25.09.2019 09:55
6117 4
25.09.2019 09:55
Депутаты Волгоградской областной думы еще не получили удостоверения, но уже готовятся к своей первой командировке в новом созыве. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, группа народных избранников сегодня отправляется в Астрахань для участия 26 сентября в ХХХI конференции Южно-российской парламентской ассоциации. В состав делегации от Волгоградской облдумы вошли три законодателя - Александр Осипов, Татьяна Бухтина и Наталья Семенова.
Законодателям предстоит рассмотреть, как указано на сайте ЮРПА, порядка 40 законотворческих инициатив, две из которых представят волгоградцы.
Так, парламентарии предлагают поднять тему принудительного лечения наркозависимых граждан и необходимости закрепить эту норму в законодательных актах. Кроме того, народные избранники озабочены вопросом снижения бюрократических преград при исключении объектов культурного наследия из государственного реестра. По данным темам депутаты облдумы подготовили проекты обращений в парламент России.
Дата первого организационного заседания Волгоградской облдумы нового созыва будет озвучена сегодня в избиркоме региона. В соответствии с законодательством, такое собрание должно быть проведено максимум через три недели после утверждения итогов выборов. Таким образом, удостоверения депутатов слуги народа должны получить не позднее 2 октября.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2019 16:59
17071 23
24.09.2019 16:13
27700 26
Прошедшие в регпарламент депутаты покинули гордуму Волгограда под «дембельский аккорд»25.09.2019 10:14
Преемник Гасана Набиева станет депутатом Волгоградской облдумы от «Единой России»24.09.2019 19:04
«В Москву!»: Губернатор утвердил сенатором экс-председателя Волгоградской облдумы Семисотова24.09.2019 16:13
В администрации Волгоградской области - массовые отставки24.09.2019 14:23
Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали24.09.2019 13:30
Андрей Бочаров официально вступил в должность губернатора Волгоградской области (ВИДЕО)24.09.2019 12:08
Волгоградская гордума начинает осеннюю сессию с кадровых вопросов23.09.2019 17:52
Аутсайдер выборов в Волгоградскую гордуму от «ЕР» заслужил депутатский мандат23.09.2019 13:01
Как в Кремле: гостям инаугурации губернатора Волгоградской области прописали дресс-код23.09.2019 12:03
На второй срок с музыкой: на инаугурации губернатора Волгоградской области сыграет военный оркестр22.09.2019 20:30
Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузку19.09.2019 16:54
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатора18.09.2019 14:21
Андрей Гимбатов отказался от кресла депутата в Волгоградской облдуме13.09.2019 16:21
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки12.09.2019 12:14
«Кто крайний?»: единороссы выстроились в очередь за мандатами в Волгоградскую облдуму10.09.2019 16:59
Реклама