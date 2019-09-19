Политика

Губернатор Волгоградской области пришел с цветами к Валентине Матвиенко и получил совет про перезагрузку

Политика 19.09.2019 16:54
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19.09.2019 16:54




Губернатор  Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня встретился в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальную информацию СФ, Валентина Матвиенко поздравила главу региона с переизбранием  должность губернатора по итогам выборов 8 сентября. 
Валентина Матвиенко отметила, что пройти выборы – это лишь первый шаг. «Нужно делать перезагрузку. Нужно внимательно анализировать, какие новые направления развития требуются в регионе, как повышать благосостояние людей, исполнять национальные проекты, как реализовывать курс президента на обновление страны. У Волгоградской области есть все условия для того, чтобы быть в числе лидеров», - сказала председатель Верхней палаты парламента.

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