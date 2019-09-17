Двоих волгоградцев порезали и избили за просьбу не мусорить





Двое жителей Центрального района Волгограда – 44-летний и 34-летний мужчины – пострадали от гостей своих соседей, которые жестоко ответили на невинное замечание. Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 44-летний мужчина попросил двух парней, которые пришли в гости к его соседям, не бросать из окна на улицу мусор. На это один из молодых людей ударил его битой, а другой ранил ножом его 34-летнего родственника.

Полицейские патрульно-постовой службы Управления МВД России по Волгограду задержали обоих подозреваемых. Ими оказались двое 20-летних жителей Ворошиловского района. Они сознались в содеянном. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ – «побои», в отношении второго – по ч.1 ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



