В Волгоградской области осквернили памятный знак «Холокоста»

Происшествия 17.09.2019 11:11
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17.09.2019 11:11
В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс- службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, инцидент произошел в селе Аксай, где в одном из парков установлен памятный знак в рамках проекта Российско-Еврейского конгресса и центра «Холокост». Неизвестные осквернили памятный знак, в настоящее время они разыскиваются. Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко взял расследование этого дела на контроль. Для раскрытия этого преступления создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата главка.
В Волгоградском еврейском общинном центре уточнили, что этот памятный знак в селе Аксай был установлен в 2018 году в рамках проекта «Вернуть достоинство» в память 68 человек - жертв массового уничтожения еврейского населения во время временной немецко-фашистской оккупации 1942-1943 гг.
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