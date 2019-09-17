В Волгоградской области осквернили памятный знак «Холокоста»





В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс- службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, инцидент произошел в селе Аксай, где в одном из парков установлен памятный знак в рамках проекта Российско-Еврейского конгресса и центра «Холокост». Неизвестные осквернили памятный знак, в настоящее время они разыскиваются. Начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко взял расследование этого дела на контроль. Для раскрытия этого преступления создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата главка.

В Волгоградском еврейском общинном центре уточнили, что этот памятный знак в селе Аксай был установлен в 2018 году в рамках проекта «Вернуть достоинство» в память 68 человек - жертв массового уничтожения еврейского населения во время временной немецко-фашистской оккупации 1942-1943 гг.