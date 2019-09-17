Мошенники успешно атакуют доверчивых жителей Волгограда









О вн овь участившихся случаях мошенничества ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Управлении МВД России по Волгограду. Так, 38-летней жительнице Дзержинского района на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее банковская карта заблокирована и ему нужна контактная информация для разблокировки. Доверчивая волгоградка назвала звонившему реквизиты своей карты, а после обнаружила списание со своего счета 65 тысяч рублей.

Аналогичным способом более 11 000 рублей мошенники похитили у 27-летней жительницы Советского района, а также крупную сумму денег в размере 100 000 рублей у 67-летней жительницы Красноармейского района Волгограда.

65-летний житель Центрального района лишился 100 тысяч рублей, поверив телефонному мошеннику. Накануне мужчине позвонил неизвестный и предложил за денежное вознаграждение урегулировать вопрос о якобы совершенном преступлении с участием его дочери. Обеспокоенный волгоградец перевел крупную сумму денег незнакомцу, а после перезвонил родственнице и понял, что его обманули.

С заявлениями о мошенничестве потерпевшие обратились в полицию.



