"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"

Спорт 14.09.2019 19:53
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14.09.2019 19:53
Домашнюю игру в рамках 13-го тура Олимп-первенства ФНЛ 2019-2020 на "Волгоград Арене" "Ротор" сегодня провел с "Факелом" из Воронежа. Как сообщает ИА "Высота 102", на стадион пришли 23 тысячи 117 зрителей. Матч закончился со счетом 2:0.
Первый тайм игры получился безрезультативным - не было забито ни одного гола. Волгоградцы были очень активны на поле, имели шансы порадовать себя и болельщиков, но безуспешно.
Во втором тайме на 66-й минуте мяч все-таки оказался в воротах "Факела". Гол забил Максим Ненахов. На 74-й минуте "Ротор" удвоил счет - автором гола стал Азат Байрыев. Это был его первый мяч в составе волгоградской команды.
Игрой волгоградцев руководил главный тренер Игорь Меньщиков. Буквально три дня назад стало известно, что руководством СК "Ротор" было принято решение о прекращении трудовых отношений со старшим тренером Павлом Могилевским. Причина отставки - неудовлетворительные спортивные результаты "Ротора" в последних матчах. По итогам сегодняшней игры волгоградцы заработали три очка. Сейчас в турнирной таблице ФНЛ "Ротор" занимает третье место с 25 очками.
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