Выборы

Владимир Жириновский отказался от депутатства в Волгоградской облдуме

Выборы 13.09.2019 10:12
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13.09.2019 10:12


Трое победителей выборов депутатов Волгоградской облдумы официально отказались от мандатов. Как сообщили ИА «Высота 102» в  избиркоме региона, соответствующие заявления поступили от Владимира Жириновского, Виталия Лихачева и Андрея Широкова. Освободившиеся места должны занять кандидаты, чьи фамилии является следующими в предвыборных партийных списках.
Жириновский по традиции возглавлял команду выдвиженцев в региональный парламент от своей политической силы. Под вторым номером в общеобластной части списка ЛДПР значится и.о. регионального координатора партии Алексей Логинов, который и может сесть в депутатского кресло. 29-летний уроженец Ярославской области является ведущим референтом аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе.
Ожидаемый отказ от мандата поступил в облизбирком и от главы Волгограда. Место Лихачева займет вице-губернатор Валентина Гречина. Не остается в заксобрании и заместитель председателя Центрального совета  «Партии пенсионеров» Андрей Широков. Следом за ним в списке политической организации идет 37-летний волгоградский бизнесмен Евгений Кареликов.
По сведениям информагентства, от мандата также может отказаться кандидат из первой тройки выдвиженец от Единой России» Александр Колесниченко. Фермер может «пожертвовать» своим мандатом в пользу заместителя регионального отделения партии Сергея Булгакова, который не набрал в своей территориальной группе нужного количества голосов для победы. Вице-губернатор Владимир Шкарин, которого ранее также называли в числе вероятных отказников, может остаться в областной думе. В самое ближайшее время его ждет назначение на пост ректора Волгоградского медицинского университета.

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