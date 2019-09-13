Владимир Жириновский отказался от депутатства в Волгоградской облдуме





Трое победителей выборов депутатов Волгоградской облдумы официально отказались от мандатов. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, соответствующие заявления поступили от Владимира Жириновского, Виталия Лихачева и Андрея Широкова. Освободившиеся места должны занять кандидаты, чьи фамилии является следующими в предвыборных партийных списках.

Жириновский по традиции возглавлял команду выдвиженцев в региональный парламент от своей политической силы. Под вторым номером в общеобластной части списка ЛДПР значится и.о. регионального координатора партии Алексей Логинов, который и может сесть в депутатского кресло. 29-летний уроженец Ярославской области является ведущим референтом аппарата фракции ЛДПР в Государственной думе.

Ожидаемый отказ от мандата поступил в облизбирком и от главы Волгограда. Место Лихачева займет вице-губернатор Валентина Гречина. Не остается в заксобрании и заместитель председателя Центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков. Следом за ним в списке политической организации идет 37-летний волгоградский бизнесмен Евгений Кареликов.

По сведениям информагентства, от мандата также может отказаться кандидат из первой тройки выдвиженец от Единой России» Александр Колесниченко. Фермер может «пожертвовать» своим мандатом в пользу заместителя регионального отделения партии Сергея Булгакова, который не набрал в своей территориальной группе нужного количества голосов для победы. Вице-губернатор Владимир Шкарин, которого ранее также называли в числе вероятных отказников, может остаться в областной думе. В самое ближайшее время его ждет назначение на пост ректора Волгоградского медицинского университета.



