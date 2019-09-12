Расследования

В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО)

Расследования 12.09.2019 14:01
7394 5
12.09.2019 14:01


Сегодня коммерсант Виталий Брудный, обвиняемый в покушении на убийство Владимира Поташкина в марте 2016 года у Царицынской оперы в Волгограде, выступил на суде с последним словом. Как сообщает ИА "Высота 102", Брудного и второго фигуранта дела Руслана Адарича привезли в Центральный районный суд с задержкой, а потом еще долго искали свободный зал заседаний. Все это время журналисты терпеливо ждали начала финальной части процесса. Брудного, напомним, присяжные в июне текущего года признали виновным в целом ряде преступлений: покушении на Владимира Поташкина и нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов. При этом присяжные оправдали его по двум эпизодам незаконного оборота оружия. Теперь точку в этом деле должен поставить суд, огласив приговор Брудному и Адаричу. Сегодня они произнесли короткие речи.

Так, Брудный заявил, что вину он не признает. Руслан Адарич, которого присяжные сочли виновным в покушении на убийство и пяти эпизодах незаконного оборота оружия, заявил, что убивать никого не собирался, но оружие перевозил. Также он пояснил, что если бы хотел убить Поташкина, то сделал бы это у его дома. Адвокат Виталия Брудного Борис Логвиненко в комментарии ИА «Высота 102» заявил, что большую роль в создании негативного фона вокруг его клиента - честного бизнесмена, который пережил потерю супруги и брата, сыграли средства массовой информации. Именно под влиянием некоторых публикаций, присяжные, по мнению защитника, могли  поверить в виновность Брудного в покушении на Владимира Поташкина,  хотя показания свидетелей говорят об обратном.


Напомним, покушение на Владимира Поташкина произошло 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе. Когда известный бизнесмен, чемпион Европы по кикбоксингу, вместе с друзьями выходил из спортзала в него выстрелили из снайперской винтовки. Снайпер вел огонь, находясь на чердаке дома напротив. Владимира Поташкина пуля ранила в шею. Он выжил. 
В настоящее время Владимир Поташкин отбывает наказание в колонии строгого режима. В прошлом году его осудили за вымогательство 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Суд назначил ему наказание - 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Сам Поташкин своей вины в вымогательстве не признал. По его версии, драка в ресторане произошла, когда Родионов намекнул на свою причастность к покушению на него. 
На фото Виталий Брудный

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018
29.08.2019 16:21
21588 35
"Привет от беглого олигарха?": "Красный Октябрь" в Волгограде пытались взять "на абордаж"
15.08.2019 18:14
20402 5
Виновнику гибели семьи в ДТП под Волгоградом не удалось выйти по УДО
10.09.2019 12:10
14896 33
Расследования
12.09.2019 15:07
Расследования 12.09.2019 15:07
209 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.09.2019 11:22
Расследования 12.09.2019 11:22
1342 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.09.2019 13:11
Расследования 11.09.2019 13:11
4720 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.09.2019 11:03
Расследования 11.09.2019 11:03
1077 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.09.2019 09:46
Расследования 11.09.2019 09:46
6159 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.09.2019 16:03
Расследования 10.09.2019 16:03
3699 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.09.2019 12:10
Расследования 10.09.2019 12:10
14896 33 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.09.2019 10:44
Расследования 10.09.2019 10:44
1772 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.09.2019 12:08
Расследования 09.09.2019 12:08
5059 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.09.2019 16:45
Расследования 08.09.2019 16:45
7127 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.09.2019 14:37
Расследования 06.09.2019 14:37
6491 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.09.2019 13:06
Расследования 06.09.2019 13:06
3015 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.09.2019 12:11
Расследования 06.09.2019 12:11
1303 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.09.2019 12:10
Расследования 06.09.2019 12:10
15532 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.09.2019 13:20
Расследования 05.09.2019 13:20
5889 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:45
В Волгограде коммерсант поплатился за отказ в трудоустройстве женщины «за 40»Смотреть фотографии
15:15
Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайнСмотреть фотографии
15:07
В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажаСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде на новый маршрут вышли современные микроавтобусыСмотреть фотографии
14:27
Торжества в честь святого покровителя Волгограда - ФОТОРЕПОРТАЖ ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:30
В Волгоградской области ликвидируют очаг бешенства животныхСмотреть фотографии
12:45
Над колонией в Волгоградской области пролетел беспилотник с «сюрпризом»Смотреть фотографии
12:14
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки Смотреть фотографии
12:01
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборахСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашишСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области с начала года закрылись 3,6 тысячи организацийСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде задержана экс-координатор штаба НавальногоСмотреть фотографии
10:00
Замглавврача больницы в Волгоградской области наказан за игнорирование обращения о заболевании туберкулезомСмотреть фотографии
09:53
Верующие соборно празднуют день святых покровителей ВолгоградаСмотреть фотографии
07:27
Три человека погибли на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:07
Напуганному талибами гражданину Афганистана не удалось обрести в Волгограде убежищеСмотреть фотографии
17:32
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку Смотреть фотографии
17:18
Вот и решили: в Волгограде детскую сцену во дворе отдали под мусорную площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Волгоградское УФАС проследило подозрительно долгий путь анализовСмотреть фотографии
15:13
Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксуСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде пенсионер с ружьем грозился убить соседаСмотреть фотографии
14:43
Волжанка поверила мошеннику и потеряла на «бирже» больше миллионаСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области требуют отменить итоги выборов главы сельского поселенияСмотреть фотографии
13:31
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушенийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Волгограде воришек автомобильных аккумуляторов ищут по видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:28
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области злостного алиментщика отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде у пожарного парохода «Гаситель» завершается устройство пешеходных дорожекСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде легковушка столкнулась с автобусом и троллейбусом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 