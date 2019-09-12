



Сегодня коммерсант Виталий Брудный, обвиняемый в покушении на убийство Владимира Поташкина в марте 2016 года у Царицынской оперы в Волгограде, выступил на суде с последним словом. Как сообщает ИА "Высота 102", Брудного и второго фигуранта дела Руслана Адарича привезли в Центральный районный суд с задержкой, а потом еще долго искали свободный зал заседаний. Все это время журналисты терпеливо ждали начала финальной части процесса. Брудного, напомним, присяжные в июне текущего года признали виновным в целом ряде преступлений: покушении на Владимира Поташкина и нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов. При этом присяжные оправдали его по двум эпизодам незаконного оборота оружия. Теперь точку в этом деле должен поставить суд, огласив приговор Брудному и Адаричу. Сегодня они произнесли короткие речи.





Так, Брудный заявил, что вину он не признает. Руслан Адарич, которого присяжные сочли виновным в покушении на убийство и пяти эпизодах незаконного оборота оружия, заявил, что убивать никого не собирался, но оружие перевозил. Также он пояснил, что если бы хотел убить Поташкина, то сделал бы это у его дома. Адвокат Виталия Брудного Борис Логвиненко в комментарии ИА «Высота 102» заявил, что большую роль в создании негативного фона вокруг его клиента - честного бизнесмена, который пережил потерю супруги и брата, сыграли средства массовой информации. Именно под влиянием некоторых публикаций, присяжные, по мнению защитника, могли поверить в виновность Брудного в покушении на Владимира Поташкина, хотя показания свидетелей говорят об обратном.







Напомним, покушение на Владимира Поташкина произошло 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе. Когда известный бизнесмен, чемпион Европы по кикбоксингу, вместе с друзьями выходил из спортзала в него выстрелили из снайперской винтовки. Снайпер вел огонь, находясь на чердаке дома напротив. Владимира Поташкина пуля ранила в шею. Он выжил.

В настоящее время Владимир Поташкин отбывает наказание в колонии строгого режима. В прошлом году его осудили за вымогательство 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Суд назначил ему наказание - 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Сам Поташкин своей вины в вымогательстве не признал . По его версии, драка в ресторане произошла, когда Родионов намекнул на свою причастность к покушению на него.

На фото Виталий Брудный