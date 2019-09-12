Три человека погибли на пожаре в Волгограде

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Происшествия 12.09.2019 07:27
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12.09.2019 07:27
По предварительным данным, три человека сгорели этой ночью в СНТ Дзержинец. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сообщение о возгорании летней кухни и бани на дачном участке поступило в 23:50. По данным ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 81 кв.м. В 00:57 открытое горение было ликвидировано. Подробности случившегося уточняются. МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
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