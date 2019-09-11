Выборы

Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора

Выборы 11.09.2019 11:28
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11.09.2019 11:28


Сегодня избирательная комиссия Волгоградской области утвердила итоговый протокол с результатами выборов губернатора, победу в которых одержал действующий глава региона Андрей Бочаров. Как передает ИА "Высота 102", Бочаров, который шел на выборы от "Единой России", набрал 582 848 голосов избирателей, что составляет 76,8%. Кандидат от КПРФ Алексей Буров смог собрать 86 472 голоса - 11,39%. За кандидата от ЛДПР Владимира Рублева проголосовало 47 526 избирателей  – 6,26%, у Сергея Полещука от "Справедливой России" – 3,39% или 25 746 голосов.
Председатель облизбиркома Виктор Черячукин отметил, что в день голосования и после него в избирательную комиссию Волгоградской области не поступило ни одной жалобы на выборы губернатора. "В связи с чем на данном заседании нет необходимости их рассматривать в связи с их отсутствием", - добавил Черячукин.
Итоговый протокол с указанными результатами подписали все присутствующие на заседании члены облизбиркома, затем документ заверили печатью.

Избирательная комиссия Волгоградской области приняла постановление, в котором сказано, что выборы губернатора признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными. Данное постановление в ближайшее время будет опубликовано в печати.
На заседании также были утверждены результаты выборов депутатов Волгоградской областной думы. Здесь предпочтения жителей региона распределились так: 
Партия "Единая Россия" - 365 301 
КПРФ - 147 939 голосов
ЛДПР - 112 662 
"Партия пенсионеров" - 48 074
Партия "Справедливая Россия" - 64 053 
Таким образом, 19 депутатских мандатов по единому избирательному округу распределились следующим образом: "Единая Россия" – 11 мандатов (Сергей Четвериков, Надежда Кулешова, Александр Колесниченко, Владимир Шкарин, Виталий Лихачев, Александр Болошкин, Андрей Гимбатов, Алексей Голубев, Наталья Семенова, Николай Семисотов, Екатерина Мицукова), КПРФ – 4 (Тамара Головачева, Валерий Могильный, Владимир Иванов, Алексей Буров), ЛДПР – 2 (Владимир Жириновский, Алексей Логинов), "Справедливая Россия" - 1 (Самвел Аветисян) и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" – 1 (Андрей Широков). Теперь в течение пяти дней избранные по спискам представители партий должны представить в облизбирком заявления о сложении с себя обязанностей, которые не совместимы со статусом депутата, или отказаться от мандата. 
Результаты выборов депутатов Волгоградской областной думы утверждены и по 19 одномандатным округам, где 17 мандатов получают представители "Единой России", по одному мандату – представители КПРФ и "Справедливой России".

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